In Cina al via la settimana del risparmio energetico

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - La Cina ha lanciato oggi l'annuale Settimana nazionale di promozione dell'efficienza energetica volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'efficienza energetica e promuovere stili di vita ecologici, come fa sapere la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma.

Secondo quest'ultima, per ragioni legate all'epidemia COVID-19, la campagna di quest'anno dedicata al risparmio energetico si svolgerà online.

Durante la settimana di promozione, verranno organizzate online mostre sui risultati ottenuti dalla Cina in materia di risparmio dell'energia e sulle relative tecnologie e pratiche.

La Commissione ha aggiunto che saranno promossi anche gli standard e l'etichettatura legati al risparmio energetico, nonché le attività di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di carbonio nei settori chiave.

Verrà inoltre lanciata una serie di attività online, come conferenze, video su stili di vita a basse emissioni di carbonio e l'accesa promozione delle conoscenze legate al risparmio energetico, al fine di diffondere consapevolezza in merito e incoraggiare a contribuirvi anche in termini di riduzione delle emissioni di carbonio.

La Settimana nazionale per la promozione dell'efficienza energetica è un evento annuale dal 1991 e l'appuntamento di quest'anno è in programma da oggi, 13 giugno, fino a domenica 19. (XINHUA)