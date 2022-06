Covid: registrato a Shanghai un caso asintomatico

(XINHUA) - SHANGHAI, 13 GIU - Shanghai ha segnalato un caso locale asintomatico di Covid-19 dalla mezzanotte alle 17:00 di oggi. È quanto dichiarato dalla Commissione sanitaria municipale durante una conferenza stampa.

Il paziente è stato inviato presso un ospedale designato per l'osservazione medica, ha precisato la commissione sanitaria, aggiungendo che le indagini epidemiologiche sono state condotte immediatamente. Alle 16:00 di oggi, 64 contatti stretti e 77 contatti secondari del paziente sono stati rintracciati per la quarantena.

Un'area collegata all'infezione è stata classificata come a medio rischio per il Covid-19, secondo i centri municipali per il controllo delle epidemie. (XINHUA)