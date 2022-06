Cina: vicepremier esorta impegno per contenere covid

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - La vicepremier cinese Sun Chunlan ha oggi sollecitato un impegno solido e meticoloso in materia di prevenzione e controllo del Covid-19 a Pechino, al fine di contenere la diffusione dell'epidemia il prima possibile.

Sun ha espresso queste osservazioni durante un tour di ispezione del sistema di prevenzione e controllo del virus nella capitale nazionale, dove ha visitato i luoghi colpiti dall'ultima ondata di infezioni, ovvero due bar nel distretto di Chaoyang.

Sun ha appreso gli sforzi compiuti a livello locale per le indagini epidemiologiche e il rintracciamento, l'identificazione delle persone potenzialmente infette e le relative restrizioni, nonché la gestione dei siti principali dei focolai.

La vicepremier ha anche visitato il quartier generale della città per la risposta al Covid-19, ha ascoltato una relazione sugli interventi coordinati di indagine epidemiologica e ha tenuto una riunione per accelerare l'attuazione delle misure di controllo del virus. (XINHUA)