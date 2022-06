Cina: un'azienda tecnologica abbraccia il metaverso

(XINHUA) - CHONGQING, 13 GIU - Cavalcando l'onda dello sviluppo delle infrastrutture digitali e di reti locali, un'azienda tecnologica della municipalità sudoccidentale cinese di Chongqing, sta portando il metaverso nella realtà.

Nello studio virtuale della Dawa infatti, una serie di dispositivi sensoriali collegati a un elemento del personale ne catturano i movimenti così da creare un'immagine virtuale attraverso la tecnologia di imaging in tempo reale. Tale riproduzione può essere utilizzata in videogiochi, spettacoli di varietà e altri scenari legati al metaverso.

L'azienda, Dawa Future (Chongqing) Imaging Technology Co., Ltd., si dedica alla costruzione di una piattaforma di metaverso utilizzando la realtà virtuale (Vr), la realtà estesa (Xr) e le tecnologie di intelligenza artificiale (Ai) e ha compiuto solidi progressi. Gli scenari virtuali realizzati da quest'azienda sono apparsi in molti film popolari, come l'epopea bellica cinese 'The Battle at Lake Changjin'.

"Grazie alle tecnologie di motion capture e Xe, siamo in grado di effettuare le riprese del film a qualsiasi ora del giorno e della notte, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche", spiega Li Chao, direttore tecnico dello studio virtuale Dawa.

Lo sviluppo di Dawa nell'industria del metaverso può essere attribuito alle buone prestazioni dell'infrastruttura digitale e di rete di Chongqing.

La municipalità ha realizzato circa 73.000 stazioni base 5G.

Nel 2021, il valore aggiunto dell'industria digitale di Chongqing è aumentato del 27% e in città sono stati creati diversi parchi industriali dedicati all'economia digitale.

In futuro, a Chongqing saranno istituiti un parco industriale e un istituto di ricerca per il metaverso, esplorando l'innovazione tecnologica all'avanguardia nel settore.

Il metaverso è diventato un polo di attrazione per gli investimenti globali, con una rete di mondi virtuali incentrati sulla connessione sociale. Le relative tecnologie sono ampiamente applicate nei settori dell'intrattenimento, dei giochi, dell'istruzione e molti altri. (XINHUA)