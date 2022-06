Cina: tecnologia green per controllo parassiti

(XINHUA) - LHASA, 13 GIU - Secondo il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Tibet, una nuova tecnologia green per la prevenzione e il controllo dei parassiti è stata ampiamente promossa sull'altopiano del Qinghai-Tibet e si è dimostrata efficace.

La tecnologia, sviluppata congiuntamente dal Tibet, dal Qinghai, dall'Henan e da sette istituti di ricerca nazionali e locali, è stata applicata a circa 4,5 milioni di ettari nella Regione Autonoma del Tibet in Cina sud-occidentale e nella Provincia del Qinghai in Cina nord-occidentale, come hanno reso noto i funzionari del dipartimento.

Rispetto al metodo tradizionale di controllo dei parassiti, la nuova tecnologia ha ridotto la spesa economica di 2,532 miliardi di yuan (circa 376 milioni di dollari) e l'uso di pesticidi di 7.174 tonnellate a giugno. (XINHUA)