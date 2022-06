Cina: sul Fiume Giallo in canoa di pelle di pecora

(XINHUA) - YINCHUAN, 13 GIU - Percorrere il Fiume Giallo su una zattera di pelle di pecora ascoltando le canzoni tradizionali della Cina nord-occidentale: ecco una giornata tipo al Shapotou Resort nella città di Zhongwei, nella regione autonoma del Ningxia Hui.

Per 2.000 anni, le zattere di pelle di pecora sono state utilizzate per trasportare merci lungo fiume. Ora trasportano i turisti, attratti dall'inedita sensazione di fluire con la corrente a bordo di un'imbarcazione di un'epoca passata.

Ma non sono solo i turisti a beneficiarne. Le gite in zattera portano un reddito prezioso alle popolazioni locali che si sono dedicate al commercio turistico. Allo stesso tempo, questa pratica serve a preservare l'antico mestiere di realizzare questo tipo di imbarcazioni, importante elemento del patrimonio culturale immateriale.

Secondo Zhou Denan, un erede dell'artigianato delle zattere di pelle di pecora a Zhongwei, il processo di fabbricazione è tutt'altro che semplice e richiede varie abilità manuali: "bisogna prima scegliere con cura una pecora da sacrificare, scuoiarla, lasciare che la pelle fermenti e infine bagnarla con olio e lasciarla asciugare all'aria aperta. Questo processo può richiedere almeno due settimane".

Una volta che la pelle è stata trasformata in una borsa di cuoio, deve essere riempita d'aria, creando un pallone che galleggia sull'acqua. L'artigiano gonfia la borsa soffiando aria dai polmoni, un compito che richiede abilità e forza.

"Quando 'respiriamo' nella pelle, dobbiamo saper coordinare mani e bocca", ha spiegato Zhou, "apriamo il taglio nella pelle di pecora, formiamo una forma a 'O' con la bocca e iniziamo a soffiare. Una volta completata l'operazione, fissiamo l'apertura. Immettiamo aria nella pelle con tutta la forza dei nostri polmoni, lasciando al contempo che vi entri il vento naturale".

La realizzazione di zattere di pelle di pecora è stata inserita nella lista del patrimonio immateriale di Ningxia nel 2009.

Presso lo Shapotou Resort, un team di zatterieri è al servizio dei turisti con un totale di 80 imbarcazioni. Durante l'alta stagione, da aprile a ottobre, traghettano circa 400.000 visitatori. (SEGUE)