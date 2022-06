Cina: sul Fiume Giallo in canoa di pelle di pecora (2)

(XINHUA) - YINCHUAN, 13 GIU - Negli anni '80, Zhongwei ha iniziato a sviluppare le risorse turistiche del deserto e del Fiume Giallo a Shapotou, cercando di introdurre le zattere di pelle di pecora come progetto turistico-esperienziale.

All'inizio ce n'erano una ventina, che sono poi arrivate a più di 100 al culmine prima dell'epidemia. Le imbarcazioni hanno generato degli introiti in più e hanno introdotto elementi culturali nello sviluppo del turismo locale.

He Taizhu, dirigente del dipartimento di eventi acquatici del Shapotou Resort, ha raccontato che, per migliorare l'esperienza dei turisti sul fiume, hanno ridotto il numero di visitatori per zattera da otto a quattro e hanno invitato i conducenti a cantare canzoni popolari per loro.

Tra il personale che si guadagna da vivere con il rafting c'è Chen Tianli, 47 anni. È diventato un dipendente fisso del luogo panoramico a partire dal suo secondo anno di permanenza, guadagnando popolarità grazie alle sue abilità canore.

Il canto contribuisce a migliorare l'esperienza dei turisti, spiega Chen, e dà agli zatterieri un po' di vigore in più: "prima dell'epidemia, effettuavo più di 20 tragitti al giorno a luglio o ad agosto, guadagnando dai 70.000 agli 80.000 yuan (circa 10.400-12.000 dollari) da aprile a ottobre. È un vero e proprio mercato e ci sono molte persone disposte a imparare".

