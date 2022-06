Cina: storia di scambi e integrazione a Sanxingdui

(XINHUA) - CHENGDU, 13 GIU - Gli archeologi hanno recentemente compiuto alcune scoperte sorprendenti nel famoso sito delle rovine di Sanxingdui, nella provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina.

All'interno del sito è stato portato alla luce un tesoro di raffinati oggetti in bronzo, oro e giada, tra cui almeno 10 bronzi dissotterrati per la prima volta nella storia della civiltà umana.

Dal 2020 un team congiunto di archeologi del Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute, della Peking University, della Sichuan University e di altri istituti di ricerca e atenei hanno partecipato allo scavo di sei fosse sacrificali in questo sito.

Secondo l'istituto di ricerca archeologica e dei reperti culturali della provincia di Sichuan, i nuovi reperti provengono principalmente dalle fosse sacrificali n. 7 e n. 8 portando il numero totale di oggetti scoperti nelle sei fosse di Sanxingdui a quasi 13.000.

Già nel 1986, gli archeologi avevano scoperto migliaia di preziosi reperti culturali, tra cui uno scettro d'oro e un albero sacro in bronzo, suscitando l'interesse di tutto il mondo.

Finora nel sito sono stati portati alla luce più di 50.000 oggetti in bronzo, giada e oro, ceramica e avorio. (SEGUE)