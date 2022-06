Cina: storia di scambi e integrazione a Sanxingdui (3)

(XINHUA) - CHENGDU, 13 GIU - SCAMBIO CULTURALE, INTEGRAZIONE "Le sculture sono molto complesse e fantasiose, riflettono il mondo fatato immaginato dalla gente di quel tempo e dimostrano la diversità e la ricchezza della civiltà cinese", ha dichiarato Zhao Hao, professore associato alla Peking University e responsabile dello scavo della fossa n. 8.

Ran Honglin, funzionario dell'istituto, ha affermato che la scultura dalla testa umana e dal corpo di serpente mostra le caratteristiche dell'antica civiltà Shu, il contenitore con il piedistallo quadrato rappresenta la cultura precedente alla dinastia Zhou occidentale (1046 a.C.-771 a.C.), mentre lo zun richiama la cultura derivante da Zhongyuan, una regione nota come area della pianura centrale.

"Questi tre fattori si sono fusi in un unico manufatto e questo dimostra che Sanxingdui è una parte importante della civiltà cinese", ha commentato Ran, aggiungendo "altri reperti culturali portati alla luce a Sanxingdui sono stati rinvenuti anche in altre località della Cina, a testimonianza dei primi scambi e dell'integrazione della civiltà cinese".

Anche Lei Yu, un esperto dell'istituto, ha confermato le strette relazioni culturali tra i manufatti appena scoperti a Sanxingdui e altri luoghi della Cina, nonché il loro scambio e integrazione.

Nella fase successiva, gli archeologi continueranno a esplorare il sito al di fuori dell'area sacrificale e a delineare l'antico regno di Sanxingdui.

La nuova sala espositiva del Museo di Sanxingdui, che copre un'area di 44.000 metri quadrati, dovrebbe essere completata e aperta al pubblico nel 2023.

Scoperte originariamente alla fine degli anni Venti, le rovine di Sanxingdui sono state definite una delle più grandi scoperte archeologiche del XX secolo. Situate nella città di Guanghan, a circa 60 km dal capoluogo provinciale Chengdu, si ritiene che le rovine che coprono un'area di 12 km quadrati siano i resti del Regno di Shu, risalenti a circa 4.500-3.000 anni fa. (XINHUA)