Cina: storia di scambi e integrazione a Sanxingdui (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 13 GIU - NUOVI RITROVAMENTI Tra i nuovi reperti rinvenuti spicca una scatola di bronzo con all'interno una ceramica di giada verde, scoperta nella fossa n. 7. La parte superiore e inferiore del contenitore sono coperte da coperchi reticolati a forma di tartaruga, mentre i lati della scatola sono adornati da una cerniera in bronzo, da manici a forma di testa di drago e da alcune strisce in bronzo.

Secondo quanto riportato dagli archeologi, l'analisi delle microtracce ha rivelato che la scatola era avvolta nella seta.

"Non sarebbe esagerato dire che il contenitore è unico nel suo genere, data la sua forma distintiva, l'ottima fattura e il design ingegnoso. Anche se non sappiamo a cosa servisse questo recipiente, possiamo supporre che gli antichi ne facessero tesoro", ha dichiarato Li Haichao, professore della Sichuan University e responsabile degli scavi presso la fossa n. 7.

Nella fossa sono stati trovati anche oggetti di giada e decorazioni, statuette e campane di bronzo.

Nell'adiacente fossa n. 8 gli archeologi hanno portato alla luce una serie di manufatti, tra cui teste di bronzo con maschere d'oro, un altare di bronzo, una gigantesca creatura mitologica e un oggetto a forma di drago con un naso di maiale sempre della stessa lega.

Anche un'altra sofisticata scultura nella fossa n. 8 ha entusiasmato gli archeologi. L'opera è divisa in tre parti e presenta nella parte centrale una figura di testa umana e corpo di serpente, con occhi sporgenti, zanne e corna. La parte superiore della testa è uno zun (antico recipiente per il vino) a forma di tromba di cinabro. La parte inferiore è collegata dalle mani della figura e da un piedistallo quadrato a forma di urna lei (un antico recipiente per il vino).

Intorno alle fosse, gli archeologi hanno trovato anche canali, fondamenta architettoniche, piccole fosse sacrificali e reperti culturali, oltre a bambù, canne, soia, bovini e cinghiali che potrebbero essere stati sacrificati. (SEGUE)