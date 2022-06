Cina: parte costruzione planetario più alto al mondo

(XINHUA) - LHASA, 13 GIU - Si è tenuta ieri a Lhasa la cerimonia di inaugurazione del Tibet Planetarium, un planetario, la cui apertura al pubblico è prevista per il 2024, che sarà il più alto del mondo.

"La struttura ha una superficie complessiva di 11.571 metri quadrati e lo stile architettonico è ispirato a un meteorite", ha dichiarato Wang Junjie, vicedirettore del Dipartimento per la scienza e la tecnologia della Regione autonoma del Tibet.

Il telescopio ottico a rifrazione dotato di un'apertura di un metro installato nel planetario sarà il più grande del mondo nel suo genere e servirà al duplice scopo della ricerca e della divulgazione scientifica".

Il Tibet Planetarium è un importante membro delle reti nazionali di planetari e osservatori astronomici e svolgerà un ruolo rilevante nel migliorare la divulgazione della scienza astronomica in Tibet, oltre che la capacità di osservazione astronomica e spaziale della Cina. (XINHUA)