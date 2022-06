Cina: nuove scoperte presso rovine di Sanxingdui

(XINHUA) - CHENGDU, 13 GIU - Gli archeologi hanno recentemente fatto alcune scoperte sorprendenti presso il celebre sito delle rovine di Sanxingdui, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan.

Nell'area i lavori di scavo hanno riportato alla luce un tesoro composto da raffinati oggetti in bronzo, oro e giada, tra cui almeno 10 bronzi il cui ritrovamento segna una prima volta nella storia della civiltà umana.

Dal 2020 un'équipe congiunta di archeologi del Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute, della Peking University, della Sichuan University e di altri istituti di ricerca e università si sta occupando degli scavi nel sito di sei fosse sacrificali.

Secondo il Sichuan Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute, i nuovi reperti provengono principalmente dalle fosse sacrificali n. 7 e n. 8, portando il numero totale di oggetti scoperti nelle sei fosse di Sanxingdui a quasi 13.000.

Tra i nuovi manufatti rinvenuti spicca una scatola in bronzo contenente un oggetto in giada verde, ritrovata nella fossa n.

7. La parte superiore e inferiore del contenitore sono caratterizzate da coperchi reticolati a forma di tartaruga, mentre le parti laterali sono adornate da una cerniera in bronzo, con maniglie a forma di testa di drago e alcune strisce in bronzo. Secondo gli archeologi, l'analisi delle microtracce ha rivelato che la scatola era avvolta nella seta.

Li Haichao, docente presso la Sichuan University e responsabile degli scavi presso la fossa n. 7, ha dichiarato: "Non sarebbe un'esagerazione affermare che il contenitore è unico nel suo genere, data la sua forma distintiva, l'ottima fattura e il design ingegnoso. Sebbene non sappiamo a cosa servisse, possiamo supporre che gli antichi ne facessero tesoro".

Nella fossa sono stati rinvenuti anche oggetti in giada e decorazioni in bronzo, statuette e campane.

Nell'adiacente fossa n. 8 invece, gli archeologi hanno portato alla luce una serie di manufatti, tra cui teste di bronzo con maschere d'oro e ancora alcuni oggetti in bronzo come una scultura con testa umana e corpo di serpente, un altare, una gigantesca creatura mitologica e un oggetto a forma di testa di drago ma con naso di maiale. (SEGUE)