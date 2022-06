Cina: investitori comprano azioni e obbligazioni

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - Gli investitori stranieri hanno continuato ad aumentare i loro investimenti in azioni e obbligazioni cinesi, esprimendo la loro fiducia nello sviluppo a lungo termine del Paese. Secondo il market tracker Wind, il mercato cinese A-share ha registrato afflussi netti di capitale straniero negli ultimi dieci giorni consecutivi di trading, il periodo più lungo di afflussi netti di quest'anno.

La scorsa settimana, gli investitori stranieri hanno versato 36,83 miliardi di yuan (circa 5,48 miliardi di dollari) in alcune azioni cinesi attraverso la tratta nord del programma Stock Connect, registrando il più grande aumento settimanale dall'inizio dell'anno, secondo i dati di Wind.

Il dato è in netto contrasto con il deflusso netto di 45,1 miliardi di yuan registrato a marzo, quando la recrudescenza del Covid-19 ha colpito l'economia del Paese.

"Gli investimenti esteri nel mercato finanziario cinese hanno subìto diverse fluttuazioni quest'anno", ha dichiarato Monica Li, direttrice azionaria di Fidelity International. La società detiene attualmente circa 6 miliardi di dollari americani in A-share.

Li ha attribuito i deflussi a una serie di fattori, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina, i rialzi dei tassi della Fed statunitense e la sporadica recrudescenza dei casi di Covid in Cina.

Tuttavia, con l'adeguamento delle restrizioni per il Covid da parte della seconda economia mondiale a fine maggio e l'adozione di misure progressive per sostenere l'economia, il mercato finanziario si è gradualmente risvegliato.

Il mese scorso la Cina ha presentato 33 misure dettagliate per stabilizzare l'economia, e il Consiglio di Stato ha ordinato ai dipartimenti governativi di introdurre misure pratiche.

Da quel momento, i fondi esteri sensibili si sono riversati sul mercato finanziario cinese. Il 20 maggio, l'afflusso di capitali stranieri nel mercato delle A-share cinesi ha raggiunto i 14,24 miliardi di yuan e il 31 maggio ha raggiunto i 13,87 miliardi, i due maggiori afflussi dell'anno.

"Nelle sole prime due settimane di giugno, abbiamo visto gli investitori stranieri accumulare acquisti di A-share cinesi, ottenendo un afflusso superiore al totale di maggio", ha dichiarato Li. "Questo dimostra un cambiamento netto e rapido del sentiment del mercato".

Li ritiene che il mercato finanziario cinese continuerà a rimanere interessante per i capitali stranieri nel lungo periodo, considerando i solidi fondamenti economici del Paese.

Inoltre, la Cina offre un'interessante ricompensa del rischio in un contesto di crescente incertezza globale. (SEGUE)