Cina: investitori comprano azioni e obbligazioni (2)

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - Christiaan Tuntono, economista senior di Allianz Global Investors, ha affermato che le prospettive sulla condizione macro della Cina dipendono dal successo dell'ambizioso piano del governo. "Il governo ha promesso di rafforzare la crescita attraverso maggiori investimenti infrastrutturali e un maggiore sostegno politico", ha affermato, aggiungendo di ritenere che la Cina sia in grado di raggiungere l'obiettivo di crescita di "circa il 5,5%" grazie al rafforzamento degli investimenti infrastrutturali.

Anche sul mercato obbligazionario la Cina si è distinta tra le economie emergenti. I dati diffusi dall'Institute of International Finance hanno mostrato che a maggio sono affluiti 2 miliardi di dollari nel mercato obbligazionario cinese, in controtendenza rispetto al deflusso di capitali esteri registrato il mese scorso nella maggior parte dei mercati emergenti.

Il principale motore degli investimenti nel mercato obbligazionario cinese è la domanda di asset allocation a medio-lungo termine: i maggiori detentori sono le banche centrali, i fondi patrimoniali pubblici e i fondi passivi che seguono gli indici, ha dichiarato Matt Simpson, analista di Gain Capital.

Dato che il FTSE Russell ha incluso i titoli di Stato cinesi nel suo World Government Bond Index, un totale di 10 miliardi di dollari affluirà nel mercato obbligazionario cinese ogni trimestre fino alla fine del 2024, ha aggiunto.

C'è ancora molto spazio per gli investitori stranieri per aumentare ulteriormente le loro partecipazioni in asset in renminbi, ha dichiarato Wang Chunying, vice capo dell'autorità di regolamentazione del mercato forex cinese.

Gli asset in renminbi rimangono molto interessanti sotto molti punti di vista, in quanto offrono rendimenti d'investimento stabili e possono diversificare i rischi del portafoglio, ha dichiarato Wang. (XINHUA)