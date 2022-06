Cina: FedEx Express lancia nuova rotta cargo

(XINHUA) - PECHINO, 13 GIU - FedEx Express ha lanciato una nuova rotta aerea cargo tra Pechino e Parigi con lo scopo di migliorare i servizi tra la Cina e l'Europa, ha annunciato oggi FedEx Express China.

Con il potenziamento dei servizi di trasporto aereo cargo express, FedEx è in grado di stimolare ulteriormente la crescita del commercio tra Cina ed Europa.

"La nuova rotta aiuterà gli importatori e gli esportatori di entrambe le parti a creare catene di approvvigionamento più efficienti e darà loro un maggiore accesso a nuovi mercati", ha dichiarato Kawal Preet, presidente della regione Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa di FedEx Express.

La nuova rotta viene effettuata da Boeing 777 cargo che fanno la spola tra Pechino e Parigi, con scalo a Osaka, in Giappone.

Un totale di 10 voli andata e ritorno serviranno la tratta settimanalmente, dal martedì al sabato.

Secondo la società di corriere express, il servizio ha aumentato la capacità di carico settimanale tra la Cina e l'Europa di circa 400 tonnellate, offrendo orari più flessibili e una maggiore capacità per i clienti di organizzare le loro spedizioni.

FedEx opera più di 300 voli settimanali da e per la Cina continentale, con Guangzhou come hub per l'Asia-Pacifico, nonché centro nevralgico internazionale per i corrieri express e merci a Shanghai, e con quattro importanti gateway internazionali a Pechino, Shanghai, Guangzhou e Shenzhen. (XINHUA)