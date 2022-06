Cina: corso immersione in programma universitario

(XINHUA) - NANCHINO, 13 GIU - Imparare a immergersi può risultare piuttosto costoso, ma gli studenti di un'università della provincia orientale cinese dello Jiangsu possono accedere gratuitamente a questo sport subacqueo.

Con un totale di 16 lezioni a semestre, la Jiangsu University of Science and Technology, situata nella città di Zhenjiang, ha istituito un corso di immersione per potenziare l'educazione fisica divenendo inoltre la prima università dello Jiangsu a offrire un simile programma.

"In Cina quello delle immersioni è un argomento un po' 'misterioso' e gli studenti devono imparare molta teoria", spiega Li Ming, docente di immersioni all'università, sottolineando che prima di entrare in acqua è necessario imparare a nuotare.

L'università fornisce a ogni studente del corso un set completo di attrezzature subacquee che costa oltre 3.000 yuan (circa 445 dollari). Attualmente gli allievi si allenano in una piscina all'aperto profonda due metri.

"Partendo dal presupposto delle precauzioni di sicurezza, abbiamo in programma di tenere le lezioni di immersione in un lago del campus dopo che gli studenti avranno acquisito una certa padronanza delle abilità subacquee di base", ha aggiunto Li, "la valutazione del corso includerà operazioni subacquee come il montaggio dell'attrezzatura".

"È molto bello indossare la muta, mentre nuotare sott'acqua è semplicemente fantastico", afferma Zhang Jiayi, una studentessa del terzo anno che ha scelto di frequentare corso.

Quest'ultima ha proseguito: "Non avevo mai provato le immersioni prima d'ora e non mi aspettavo di avere la possibilità di apprendere questo sport in maniera così sistematica all'università", aggiungendo che questa offre anche corsi dedicati al gioco delle freccette e al kayak.

In Cina, sempre più atenei cercano di proporre una serie corsi di sportivi innovativi come le gare di dragon boat, la lotta e le arti marziali, in modo da aumentare l'interesse degli studenti per queste attività e migliorare la loro forma fisica.

