Cina: connesse torri trasmissione più alte al mondo

(XINHUA) - NANCHINO, 13 GIU - Due torri di trasmissione di energia elettrica alte 385 metri ciascuna, le più alte al mondo nel loro genere, sono state collegate oggi con dei cavi elettrici che attraversano il fiume Azzurro.

Nell'ambito di un progetto di trasmissione di energia elettrica da 500 kV, 24 cavi del peso di circa 410 tonnellate e della lunghezza di oltre 2,5 km sono stati installati tra le torri sopra il corso d'acqua più trafficato della Cina, secondo quanto riferito dalla State Grid Jiangsu Electric Power Co.

"Gli operai erano proprio come 'Spider-Man' mentre camminavano a 330 metri sopra il fiume per installare i cavi", ha commentato Wang Zhangxuan, vice responsabile del progetto presso la società, aggiungendo che durante il processo di cablaggio sono stati utilizzati anche droni senza pilota e robot.

Il progetto di trasmissione di energia dovrebbe entrare in funzione l'anno prossimo. Una volta operativo, trasferirà 28,9 miliardi di chilowattora di energia rinnovabile dal nord del fiume Azzurro al sud, con l'obiettivo di fornire elettricità a 8 milioni di famiglie. (XINHUA)