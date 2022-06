Cina: Xiamen, piattaforma telemedicina 5G

(XINHUA) - XIAMEN, 12 GIU - Xiamen, una città costiera nella provincia orientale cinese del Fujian, realizzerà una piattaforma di telemedicina basata sul 5G per le malattie oculari, come parte dei propri sforzi per promuovere la medicina e la salute 'intelligenti'.

Approvato dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese, si tratta di uno dei progetti pilota di applicazione del '5G più medicina e salute' nel Paese.

La piattaforma sarà realizzata da un ospedale oculistico alimentato dal 5G, creato congiuntamente dallo Xiamen Eye Center della Xiamen University, dalla filiale di Xiamen di China Telecom e dal gigante tecnologico Huawei.

Basata sulle tecnologie 5G, la piattaforma di telemedicina comprenderà video e immagini in tempo reale, consentendo così ai medici di effettuare consultazioni a distanza, screening AI delle malattie oculari e altre misure di diagnosi e trattamento, come ha dichiarato Li Xiaoxin, responsabile dello Xiamen Eye Center della Xiamen University.

I medici ritengono che l'implementazione della telemedicina basata sul 5G ottimizzerà efficacemente l'allocazione delle risorse mediche regionali e migliorerà la tempestività del monitoraggio, della diagnosi e del trattamento delle malattie oculari.

Da quando la Cina ha dato il via alla commercializzazione dei servizi 5G nel 2019, questa tecnologia è stata integrata in ospedali, fabbriche, porti, auto senza conducente e in vari aspetti della vita dei cittadini.

Xiamen ha realizzato circa 11.000 stazioni base 5G a maggio e si sforza di portare il numero totale a 20.000 entro la fine di quest'anno, come mostrano le statistiche dell'ufficio municipale dell'industria e dell'informatica. (XINHUA)