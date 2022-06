Cina: vendite veicoli nuova energia salgono a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Le vendite di veicoli a nuova energia (Nev) in Cina hanno registrato un forte aumento nel mese di maggio, grazie agli sforzi del Paese per riprendere la produzione di automobili e stabilizzare le catene di approvvigionamento, secondo i dati forniti dalla China Passenger Car Association.

Il mese scorso, le vendite di autovetture Nev in Cina sono state pari a 360.000 unità, con un aumento del 91,2% rispetto all'anno precedente.

Su base mensile, il volume delle vendite ha registrato un aumento del 26,9%.

Nei primi cinque mesi, le vendite dei Nev nel Paese sono aumentate del 119,5% su base annua, raggiungendo quota 1,71 milioni di unità.

In generale, le vendite di veicoli passeggeri in Cina sono aumentate a maggio rispetto ad aprile, con un totale di 1,35 milioni di veicoli passeggeri venduti il mese scorso, con un aumento del 29,7% su base mensile, secondo l'associazione.

Con la graduale attenuazione dell'epidemia del Covid-19 e la risoluzione dei problemi logistici nel Paese, si prevede che la capacità di produzione automobilistica della Cina sarà completamente sbloccata a giugno, come ha dichiarato l'associazione, prevedendo per questo mese una crescita di oltre il 10% anno su anno della produzione e delle vendite di autoveicoli. (XINHUA)