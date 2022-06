Cina: sano sviluppo imprese private

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Nonostante i venti contrari derivanti dall'epidemia del Covid-19 e le crescenti incertezze economiche globali, il sano sviluppo del settore privato in Cina ha continuamente rafforzato la resilienza e la vitalità dell'economia, diventando un'importante forza endogena per la crescita economica del Paese.

Le imprese private hanno registrato una crescita più rapida, con un aumento delle importazioni e delle esportazioni dell'11,8%, raggiungendo quota 7.860 miliardi di yuan (circa 1.180 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi del 2022, pari al 49% del totale del Paese e con un aumento di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

"Con un'eccellente qualità dei prodotti e un design estetico, i marchi nazionali cinesi stanno prestando maggiore attenzione alla definizione del marchio", ha dichiarato Zhong Bo, presidente di Chengdu Xgimi Technology Co.

Fondata nel 2013, Xgimi è diventata uno dei maggiori produttori cinesi di proiettori intelligenti. Nel 2018 si è classificata al primo posto nel mercato cinese dei videoproiettori in termini di quota di mercato, superando per la prima volta i giganti internazionali Epson e Sony e ponendo fine a 15 anni di dominio dei marchi stranieri nel mercato cinese.

Finora Xgimi ha accumulato 872 diritti di proprietà intellettuale, come brevetti e copyright di software. L'anno scorso il reddito operativo totale dell'azienda ha raggiunto i 4,038 miliardi di yuan, con un aumento del 42,78% rispetto all'anno precedente.

"In futuro, Xgimi aumenterà ulteriormente gli investimenti in ricerca e sviluppo, lavorerà sodo e si impegnerà per raggiungere presto il vertice mondiale", ha dichiarato Zhong.

"Dopo la riforma e l'apertura, le imprese private cinesi sono fiorite, integrando l'economia statale e contribuendo al miracolo economico della Cina", ha dichiarato il professor Yang Jirui della Southwestern University of Finance and Economics.

