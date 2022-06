Cina: sano sviluppo imprese private (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Secondo l'esperto, il settore privato cinese contribuisce a oltre la metà delle entrate fiscali del Paese, a oltre il 60% del Pil, a oltre il 70% dell'innovazione tecnologica, a oltre l'80% dell'occupazione urbana e a oltre il 90% del numero di imprese del Paese.

"Pertanto, le imprese private svolgono un ruolo importante nella stabilizzazione della crescita economica, nella promozione dell'innovazione, nella creazione di posti di lavoro e nel miglioramento delle condizioni di vita della popolazione", ha dichiarato Yang.

Di fronte alle incertezze economiche globali causate dall'epidemia, la Cina ha attuato una serie di politiche, come la combinazione di tagli alle tasse e alle imposte e il sostegno finanziario, per aumentare la fiducia del settore privato, in particolare delle micro, piccole e medie imprese.

Nella provincia dello Zhejiang, in Cina orientale, è aumentato il sostegno finanziario all'economia reale, con un aumento del 18,2% dei prestiti a medio e lungo termine per il settore privato.

Lo scorso anno, il numero di entità di mercato nello Zhejiang ha registrato un aumento netto di 652.000 unità, di cui 318.000 imprese. Nel 2021 sono state quotate 110 nuove società nella provincia.

Cai Farong, segretario del Partito del Gruppo Kangnai, azienda leader nella produzione di calzature con sede nello Zhejiang, ritiene che le imprese private debbano affrontare il futuro con fiducia: "Quando si trovano ad affrontare situazioni difficili, le imprese private devono rimanere concentrate, sfruttare appieno i loro vantaggi comparativi, dimostrare vitalità e resilienza, nonché affrontare le incertezze con decisa fiducia". (XINHUA)