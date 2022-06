Cina: ripresa settore logistico grazie al governo

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Il settore logistico cinese, colpito dalla prolungata pandemia del Covid-19, prevede un'accelerazione della ripresa grazie alla graduale entrata in vigore delle politiche di sostegno del governo e al susseguirsi di politiche più favorevoli.

L'indice di performance della logistica, che tiene conto del volume d'affari, dei nuovi ordini, dell'occupazione, dei fatturati delle scorte e dei tassi di utilizzo delle attrezzature del settore, si è attestato il mese scorso al 49,3%, con un aumento di 5,5 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati della China Federation of Logistics and Purchasing (Cflp).

Durante il periodo, l'indice che riguarda il settore dello stoccaggio a magazzino è tornato alla fascia di espansione del 50,2%, come ha dichiarato la federazione.

Anche le attività logistiche di e-commerce hanno registrato una ripresa dell'attività a maggio, con l'indice in aumento di 2,1 punti, raggiungendo quota 104,3 rispetto ad aprile.

He Hui, vicepresidente della Cflp, ha attribuito i suddetti segnali positivi alle misure adottate dal Paese per sbloccare la logistica e sostenere le imprese in difficoltà, affermando che il settore registrerà una maggiore espansione a giugno.

La Cina ha messo in atto una serie di politiche, come l'eliminazione delle restrizioni nei trasporti e la riduzione degli oneri per le imprese logistiche, per sostenerne i flussi.

Shanghai, una delle città più duramente colpite dal virus, ha lanciato il mese scorso un piano d'azione per accelerare la ripresa economica, pubblicando misure che includono la stabilizzazione delle catene industriali e di approvvigionamento nel delta del fiume Yangtze e la semplificazione dei canali logistici e di trasporto nazionali e internazionali.

La città ha gestito un totale giornaliero superiore alla media di 11 milioni di spedizioni express il 1° giugno, primo giorno di ritorno alla produzione e alla vita normale dopo due mesi di chiusura per contenere la recrudescenza del virus.

Varie città, tra cui Pechino, hanno istituito un meccanismo a 'lista bianca' per garantire la capacità di consegna dei fornitori di prodotti freschi e sostenere la ripresa delle attività nelle aziende chiave. (SEGUE)