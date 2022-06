Cina: ripresa settore logistico grazie al governo (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Le imprese di logistica di tutta la Cina hanno ricevuto un sostegno finanziario per superare le difficoltà.

La filiale di Shandong della Industrial and Commercial Bank of China ha concesso oltre 800 milioni di yuan (circa 1,19 miliardi di dollari) di prestiti a sostegno del comparto logistico e quelli erogati dalla filiale di Zhejiang della Agricultural Bank of China per le imprese del settore hanno superato i 3,53 miliardi di yuan.

La Cina ha recentemente sottolineato l'importanza di rendere più fluidi i trasporti e la logistica, nell'ambito degli sforzi per garantire il funzionamento delle entità di mercato e stabilizzare l'economia.

Durante l'ispezione al Ministero dei Trasporti di lunedì, il premier cinese Li Keqiang ha esortato i governi locali a rafforzare il coordinamento per salvaguardare la fluidità dei trasporti per le industrie, le regioni e le imprese chiave e per contribuire a garantire una crescita positiva del volume di merci il prima possibile.

Occorre impegnarsi maggiormente per incoraggiare gli operatori di mercato del settore logistico e aiutarli a prosperare, creando al contempo un sistema di trasporto unificato e aperto per ridurre i costi.

"Il momento più difficile per il settore logistico è passato e ora ci stiamo preparando per l'evento di metà anno dello shopping online grazie agli incentivi politici", ha dichiarato Zhao Jian, direttore senior responsabile della logistica globale e della gestione della catena di approvvigionamento di Cainiao Network. (XINHUA)