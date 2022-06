Cina: rallenta il calo delle vendite escavatori

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - I principali produttori cinesi di escavatori hanno registrato un calo più lento delle vendite totali su base annua e un forte aumento delle esportazioni il mese scorso, come dimostrano i dati della China Construction Machinery Association, mentre il settore dei macchinari per l'edilizia si è gradualmente ripreso dalle perturbazioni dovute al Covid-19.

I 26 produttori di escavatori del Paese hanno venduto un totale di 20.624 unità il mese scorso, con un calo del 24,2% rispetto all'anno precedente e una riduzione rispetto quello del 47,3% di aprile.

In particolare, le esportazioni di queste aziende sono aumentate del 63,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo le 8.445 unità. Il tasso di crescita è accelerato rispetto al 55,2% di aprile.

Nei primi cinque mesi, le vendite di escavatori sono diminuite del 39,1% anno su anno, raggiungendo le 122.333 unità.

Le esportazioni hanno raggiunto le 42.236 unità, con un'impennata del 75,7% su base annua.

Considerate un barometro della vitalità dello sviluppo delle infrastrutture, le vendite di escavatori sono solitamente sostenute dalla crescita dell'industria mineraria e della realizzazione di infrastrutture.

Quest'anno la Cina ha intensificato gli sforzi per espandere gli investimenti nella realizzazione di infrastrutture. Il mese scorso, il Paese ha presentato un pacchetto di misure politiche dettagliate per stabilizzare ulteriormente l'economia, tra cui l'accelerazione di alcuni progetti approvati di conservazione idrica, nonché degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto.

Secondo quanto emerso da una riunione dell'esecutivo del Consiglio di Stato all'inizio del mese, le banche aumenteranno la propria linea di credito di altri 800 miliardi di yuan (circa 119 miliardi di dollari) per fornire sostegno finanziario al settore delle infrastrutture. (XINHUA)