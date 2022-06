Cina: rallenta calo indice sviluppo Pmi a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - L'indice di sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) cinesi, basato su un'indagine condotta su 3.000 Pmi, è sceso di 0,1 punti rispetto al mese precedente, attestandosi a quota 88,2 a maggio, secondo gli ultimi dati del settore.

L'indice ha registrato una riduzione minore rispetto al mese precedente, ma è comunque il quarto mese consecutivo di calo per l'indicatore, il più basso dal 2021, come ha dichiarato la China Association of Small and Medium Enterprises.

La grave situazione epidemica nelle principali città, che ha bloccato le catene industriali e di approvvigionamento, unita alle incertezze d'oltreoceano, ha minato le prospettive di business delle Pmi, ha dichiarato l'associazione.

I sottoindici relativi al capitale e alla forza lavoro si sono attestati nella fascia di espansione a maggio, mentre quello relativo ai costi si è posizionato in contrazione, indicando un aumento dei costi aziendali per le Pmi.

L'indagine campionaria ha mostrato che la ripresa dell'attività è migliorata a maggio, ma è ancora a un livello inferiore. La percentuale di imprese che operano a piena capacità è aumentata di 2,2 punti percentuali rispetto ad aprile.

Il gruppo industriale chiede di accelerare l'attuazione del pacchetto di politiche del Consiglio di Stato del mese scorso, che comprende una sezione importante volta a sostenere le micro, piccole e medie imprese. (XINHUA)