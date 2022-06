Cina: piogge, scatta risposta emergenza 4° livello

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Il Ministero delle risorse idriche cinese ha avviato oggi una risposta di emergenza di quarto livello per il controllo delle inondazioni, poiché sono previste nei prossimi giorni forti piogge nelle aree meridionali del Paese.

Secondo l'autorità meteorologica del Paese, nei prossimi due giorni sono previsti acquazzoni in molte aree della Cina meridionale, con temporali e tempeste.

In alcuni fiumi colpiti da piogge torrenziali potrebbero verificarsi inondazioni superiori ai livelli di allerta.

Di fronte alle forti piogge, il ministero ha lanciato una risposta di emergenza per sette regioni a livello provinciale, che coinvolge il Fujian, lo Jiangxi, l'Hunan, il Guangdong, il Guangxi, il Guizhou e lo Yunnan.

L'istituzione ha inoltre esortato gli organi governativi competenti a monitorare da vicino i cambiamenti delle piogge e delle inondazioni, a garantire la sicurezza dei bacini idrici e a rafforzare il controllo e la prevenzione delle inondazioni.

La Cina ha un sistema di risposta alle emergenze di controllo delle inondazioni a quattro livelli, di cui il primo è il più grave. (XINHUA)