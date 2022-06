Cina: cresce capacità installata batterie elettriche

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - La capacità installata di batterie elettriche in Cina ha registrato una crescita costante nel mese di maggio, grazie al boom del mercato dei veicoli a nuova energia (Nev) del Paese, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Il mese scorso, la capacità installata di batterie per i Nev è aumentata del 90,3% rispetto all'anno precedente, per un totale di 18,6 gigawattora (GWh).

In particolare, circa 10,2 GWh di batterie agli ioni di litio sono stati installati nei Nev, con un aumento del 126,5% rispetto all'anno precedente, pari al 55,1% del totale mensile.

Secondo l'associazione, il mercato cinese dei veicoli a nuova energia ha mantenuto un rapido slancio di crescita a maggio, con un'impennata delle vendite del 105,2% su base annua, raggiungendo le 447.000 unità. (XINHUA)