Covid: vaccini cinesi a base di mRna sono efficaci

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Due farmaci candidati a diventare vaccini anti Covid-19 a base di mRna realizzati dal produttore cinese CanSino Biologics si sono dimostrati efficaci negli studi preclinici, suggerendo di avere il potenziale per passare ai test sull'uomo. Questo è quanto emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections.

I risultati hanno mostrato che le due formulazioni, mRna-Beta e mRna-Omicron, sono in grado di indurre livelli di anticorpi neutralizzanti ad alto titolo contro la versione originale del Sars-CoV-2 e molteplici varianti, come Beta, Delta e Omicron.

Due dosi di mRna-Beta possono indurre un'ampia protezione soprattutto nei confronti della variante Beta e della versione originale. Nel frattempo, mRna-Omicron è stato suggerito come iniezione di richiamo nei topi vaccinati in prima istanza con mRna-Beta o con Ad5-nCoV, la preparazione ricombinante anti Covid-19 della stessa azienda, in modo da offrire un'ulteriore protezione contro la variante Omicron secondo lo studio.

Le formulazioni a base di mRna cinesi hanno ottenuto l'approvazione per la sperimentazione clinica in aprile e sono entrate nella fase 1 della sperimentazione umana, secondo una dichiarazione dell'azienda rilasciata questa settimana.

Rispetto alle tecnologie vaccinali tradizionali, quella a mRna presenta il vantaggio di un ciclo di sviluppo e produzione più breve.

Il produttore cinese di vaccini ha dichiarato che è in costruzione a Shanghai uno stabilimento di industrializzazione della preparazione mRna anti Covid-19, in cui la capacità produttiva annuale raggiungerà le 100 milioni di dosi entro la fine del 2022. (XINHUA)