Covid: contagi legati a bar di Pechino salgono a 115

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - A Pechino sono state rilevate 115 infezioni in un nuovo cluster di Covid-19 legato a un bar, dal 9 giugno fino alle 15.00 di oggi. Lo hanno reso noto le autorità locali.

I casi sono stati riscontrati in tutta la città, tra cui 107 visitatori del bar nel distretto di Chaoyang, due dipendenti del locale e sei contatti stretti, come ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicecapo del centro di prevenzione e controllo delle malattie della municipalità Pechino, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio.

Si prevede che verranno individuati altri casi legati al bar e Liu ha aggiunto che il rischio di diffusione del virus è alto.

La capitale cinese modificherà il piano originale annunciato il 5 giugno per la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole elementari, medie e superiori e negli asili, secondo quanto affermato da Xu Hejian, portavoce del governo municipale di Pechino.

Gli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie che non sono interessati dai contagi dovrebbero tornare nei campus per le lezioni in presenza dal 13 giugno, mentre gli studenti degli altri gradi di istruzione continueranno a seguire le lezioni online, ha spiegato Xu. (XINHUA)