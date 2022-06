Cina: sito storico collega passato e futuro

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Situato presso il Villaggio Olimpico Invernale di Pechino, nella zona di gara di Yanqing, il sito storico del Villaggio Xiaozhuanghu, abbandonato più di 80 anni fa, ha colpito gli atleti di tutto il mondo durante i Giochi e ha attirato molti visitatori dopo la sua apertura al pubblico.

"La zona di gara di Yanqing si trovava in un'area montuosa, quindi abbiamo cercato di progettare il villaggio olimpico in accordo con la forma del terreno locale. Quando abbiamo iniziato i lavori sul campo all'inizio del 2017, con nostra grande sorpresa sono stati scoperti alcuni reperti di un antico villaggio, che prima non era segnato sulla mappa", ha ricordato Li Xinggang, capo progettista e direttore della progettazione della zona di gara di Yanqing e delle sue sedi.

Il sito del villaggio di Xiaozhuanghu copre un'area di circa 3.300 metri quadrati, che contiene resti di case, cantine, vasche per mulini in pietra, mura e strade. "Il nome Xiaozhuanghu si trova negli archivi di storia locale di Yanqing.

Qui le persone hanno vissuto fino all'inizio del XX secolo", ha spiegato Fan Xuexin, direttore del dipartimento del patrimonio culturale dell'ufficio cultura e turismo di Yanqing. (SEGUE)