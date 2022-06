Cina: sito storico collega passato e futuro (3)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - "Durante i Giochi, il villaggio è stato una finestra per i partecipanti provenienti da diversi Paesi, che hanno potuto conoscere meglio e in prima persona la cultura cinese. Poiché la zona olimpica di Yanqing è stata aperta al pubblico il 29 aprile di quest'anno, in futuro un numero maggiore di persone potrà avvertire il fascino di questo sito storico", ha affermato Fan.

La Zona Olimpica di Yanqing, che comprende il National Sliding Center e il National Alpine Skiing Center, nonché il Villaggio Olimpico Invernale di Yanqing, è diventata la terza area di Pechino ad avere il titolo "Olimpico" dopo il Parco Olimpico di Pechino e il Parco Olimpico Invernale, tutti approvati dal Comitato Olimpico Internazionale.

"Durante la Festa del Lavoro di quest'anno, la Zona Olimpica di Yanqing ha ricevuto oltre 7.500 visite. Il Villaggio Xiaozhuanghu, un patrimonio culturale duraturo e un'eredità olimpica con una storia profonda, collega il passato e il nostro futuro comune", ha commentato Wu Shige, direttore generale della società di gestione delle sedi. (XINHUA)