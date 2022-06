Cina: sito storico collega passato e futuro (2)

(XINHUA) - PECHINO, 12 GIU - Nel giugno 2019 il villaggio è stato raccomandato come reperto culturale immobile generale dagli archeologi, che hanno anche suggerito di svilupparlo in un'area espositiva della cultura cinese per le Olimpiadi e le Paraolimpiadi invernali di Pechino 2022.

"Il concetto di paesaggio tradizionale cinese è stato integrato nel nostro progetto. Vorremmo costruire un villaggio olimpico naturale in modo sostenibile ed ecologico, per raggiungere l'armonia tra uomo e natura", ha dichiarato Li, aggiungendo "il nostro team ha mantenuto il più possibile il layout originale del villaggio, ha tagliato la vegetazione e ha aggiunto il sistema di drenaggio e di illuminazione". (SEGUE)