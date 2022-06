Cina: prima al mondo per patrimonio naturale

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Secondo la National Forestry and Grassland Administration, la Cina ha il maggior numero di siti del patrimonio naturale mondiale.

Il Paese asiatico ospita attualmente 14 siti del patrimonio naturale mondiale e altri quattro noti per le proprie caratteristiche culturali e naturali, posizionandola in entrambi i casi ai vertici mondiali in termini di quantità, ha dichiarato l'amministrazione.

Tali siti del patrimonio hanno protetto efficacemente i reperti geologici rappresentativi della Cina, le splendide montagne, le foreste e i laghi, nonché le specie animali e vegetali rare o in via di estinzione, ha affermato l'amministrazione.

Queste aree hanno contribuito alla protezione dei reperti culturali, dei patrimoni culturali immateriali e delle città, dei paesi e dei villaggi storici, generando un reddito turistico medio annuo di oltre 14 miliardi di yuan (circa 2,1 miliardi di dollari) per gli abitanti locali.

Oggi si celebra la Giornata del patrimonio culturale e naturale della Cina, che cade il secondo sabato di giugno di ogni anno. (XINHUA)