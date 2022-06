Cina: ottimo lavoro su sostenibilità a Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Oggi alcuni rappresentanti del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Beijing 2022 Organizing Committee o Bocog), i membri della Commissione Consultiva per la Sostenibilità di Pechino 2022 e gli architetti delle zone di gara dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino hanno posto l'accento sulle pratiche di sostenibilità adottate con successo in occasione della manifestazione.

I partecipanti hanno condiviso le proprie riflessioni ed esperienze su tre aspetti: gestione sostenibile, protezione eco-ambientale e neutralità carbonica dei Giochi olimpici invernali; la discussione è avvenuta in un forum organizzato a Pechino in collegamento video.

Le Olimpiadi invernali del 2022 sono i primi Giochi della storia in cui tutte le sedi sono state alimentate esclusivamente con energia pulita proveniente da fonti rinnovabili e ad aver utilizzato l'anidride carbonica nelle procedure di produzione del ghiaccio.

Liu Xinping, direttore della Divisione Sviluppo Sostenibile del Dipartimento di Pianificazione Generale di Pechino 2022, ha presentato il piano di sostenibilità, l'attuazione e l'impatto dei Giochi. (SEGUE)