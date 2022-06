Cina: ottimo lavoro su sostenibilità a Pechino 2022

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Oggi alcuni rappresentanti del Comitato Organizzatore di Pechino 2022 (Beijing 2022 Organizing Committee o Bocog), i membri della Commissione Consultiva per la Sostenibilità di Pechino 2022 e gli architetti delle zone di gara dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino hanno posto l'accento sulle pratiche di sostenibilità adottate con successo in occasione della manifestazione.

I partecipanti hanno condiviso le proprie riflessioni ed esperienze su tre aspetti: gestione sostenibile, protezione eco-ambientale e neutralità carbonica dei Giochi olimpici invernali; la discussione è avvenuta in un forum organizzato a Pechino in collegamento video.

Le Olimpiadi invernali del 2022 sono i primi Giochi della storia in cui tutte le sedi sono state alimentate esclusivamente con energia pulita proveniente da fonti rinnovabili e ad aver utilizzato l'anidride carbonica nelle procedure di produzione del ghiaccio.

Liu Xinping, direttore della Divisione Sviluppo Sostenibile del Dipartimento di Pianificazione Generale di Pechino 2022, ha presentato il piano di sostenibilità, l'attuazione e l'impatto dei Giochi.

Seguendo il rigoroso processo di gestione del ciclo Plan-Do-Check-Act (Pdca), il Bocog ha ottenuto risultati sostanziali e ha lasciato un'eredità preziosa per la nazione asiatica, che è diventata rilevante per vari aspetti dello sviluppo sociale e influenzerà le generazioni future, ha dichiarato Liu.

"Pechino 2022 è la prima Olimpiade che implementa pienamente i requisiti di sostenibilità dell'Agenda olimpica 2020 dalla preparazione alla realizzazione, contribuendo così a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite", ha aggiunto il direttore.

Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il Comitato olimpico internazionale ha pubblicato un articolo in cui si elogiavano gli sforzi e i tentativi di Pechino 2022 in materia di basse emissioni di carbonio, protezione ambientale e sviluppo sostenibile.

Tu Ruihe, responsabile dell'Ufficio cinese del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha commentato che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino si sono conclusi con successo secondo il principio di ospitare un evento "verde, inclusivo, aperto e pulito" e che le esperienze di successo nel campo della protezione dell'ambiente durante la manifestazione a cinque cerchi avranno un ruolo dimostrativo per altri Paesi e regioni. (XINHUA)