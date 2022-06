Cina: ottimo lavoro su sostenibilità a Pechino 2022 (2)

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Seguendo il rigoroso processo di gestione del ciclo Plan-Do-Check-Act (Pdca), il Bocog ha ottenuto risultati sostanziali e ha lasciato un'eredità preziosa per la nazione asiatica, che è diventata rilevante per vari aspetti dello sviluppo sociale e influenzerà le generazioni future, ha dichiarato Liu.

"Pechino 2022 è la prima Olimpiade che implementa pienamente i requisiti di sostenibilità dell'Agenda olimpica 2020 dalla preparazione alla realizzazione, contribuendo così a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite", ha aggiunto il direttore.

Il 5 giugno, in occasione della Giornata mondiale dell'ambiente, il Comitato olimpico internazionale ha pubblicato un articolo in cui si elogiavano gli sforzi e i tentativi di Pechino 2022 in materia di basse emissioni di carbonio, protezione ambientale e sviluppo sostenibile.

Tu Ruihe, responsabile dell'Ufficio cinese del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha commentato che i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Pechino si sono conclusi con successo secondo il principio di ospitare un evento "verde, inclusivo, aperto e pulito" e che le esperienze di successo nel campo della protezione dell'ambiente durante la manifestazione a cinque cerchi avranno un ruolo dimostrativo per altri Paesi e regioni. (XINHUA)