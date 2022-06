Cina: logistica espressa recupera a maggio

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - Il comparto della logistica delle consegne espresse in Cina ha registrato una forte ripresa il mese scorso, grazie agli sforzi del Paese asiatico per rendere più fluida la circolazione, come dimostrano i dati del settore.

L'indice di monitoraggio della logistica dei corrieri si è attestato al 99,3% a maggio, con un aumento di 6,4 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo la China Federation of Logistics and Purchasing.

La federazione ha attribuito la ripresa ai continui progressi della Cina nel facilitare la logistica e nel rendere più fluide le catene industriali e di approvvigionamento.

Il settore manifatturiero e quello terziario della nazione asiatica hanno registrato una costante ripresa della logistica nel mese di maggio, con i sottoindici dei corrieri aziendali per quelle industrie che hanno fatto segnare una crescita rispettivamente di 4,9 punti percentuali e 6,5 punti percentuali su base mensile.

Basato sulle statistiche dei servizi di consegna espressa aziendali, l'indice della logistica espressa cinese riflette lo sviluppo delle attività industriali e del settore della logistica espressa del Paese asiatico. (XINHUA)