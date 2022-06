Cina: cresce spesa per servizi infrastruttura cloud

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - La Cina ha continuato a essere il principale mercato di crescita per la spesa in servizi di infrastruttura cloud nel primo trimestre del 2022. Questo è quanto emerso da un rapporto della società di ricerche di mercato nel settore tecnologico Canalys.

Secondo l'agenzia, la spesa in Cina continentale ha raggiunto i 7,3 miliardi di dollari nei primi tre mesi, con un aumento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021.

In base allo studio, la spesa del Paese asiatico ha rappresentato il 13% del totale globale.

I leader di mercato in Cina sono rimasti invariati nel primo trimestre: i primi quattro fornitori di servizi cloud sono Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud e Baidu AI Cloud, come si legge nel rapporto.

Approfittando dell'espansione dell'uso dei servizi in cloud in Cina, i quattro fornitori hanno rappresentato il 79% della spesa totale nella nazione asiatica, secondo Canalys. (XINHUA)