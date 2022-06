Cina: 'banca genetica' delle ceramiche antiche

(XINHUA) - NANCHANG, 11 GIU - La Cina istituirà una 'banca genetica' delle ceramiche antiche nella provincia orientale dello Jiangxi, basandosi sui dati di quasi 20 milioni di esemplari di ceramica accumulati in circa 40 anni. Lo hanno annunciato oggi le autorità.

Più di un centinaio di informazioni 'genetiche' possono essere rintracciate attraverso un solo frammento di ceramica antica, offrendo dettagli sul corpo dell'opera, sullo smalto, sul pigmento, per citare alcuni particolari, come ha dichiarato Weng Yanjun, presidente del Jingdezhen Imperial Kiln Institute nella città di Jingdezhen, una 'capitale della porcellana' famosa in tutto il mondo.

Secondo Weng, il piano prevede anche di ripristinare il processo di cottura e la formula delle materie prime degli antichi esemplari di ceramica.

I ricercatori utilizzeranno un analizzatore a fluorescenza a raggi X e altre moderne apparecchiature sofisticate per creare modelli 'genetici' sia in forma fisica che digitale. Il completamento del primo lotto di quasi 10.000 esemplari di ceramica antica è previsto in un anno e mezzo.

"Dopo aver completato la banca genetica, vorremmo condividere i dati con le istituzioni accademiche in patria e all'estero, per promuovere progetti di ricerca sulla civiltà della ceramica globale e costruire una piattaforma internazionale per lo scambio culturale nell'ambito delle ceramiche", ha affermato il presidente.

La banca genetica sarà realizzata in collaborazione con il Jingdezhen Imperial Kiln Institute, con la Peking University, con la Tsinghua University, con il Palace Museum e con lo Shanghai Institute of Ceramics che fa parte dell'Accademia delle Scienze cinese. (XINHUA)