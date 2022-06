Cina: 'banca genetica' delle ceramiche antiche (2)

(XINHUA) - NANCHANG, 11 GIU - I ricercatori utilizzeranno un analizzatore a fluorescenza a raggi X e altre moderne apparecchiature sofisticate per creare modelli 'genetici' sia in forma fisica che digitale. Il completamento del primo lotto di quasi 10.000 esemplari di ceramica antica è previsto in un anno e mezzo.

"Dopo aver completato la banca genetica, vorremmo condividere i dati con le istituzioni accademiche in patria e all'estero, per promuovere progetti di ricerca sulla civiltà della ceramica globale e costruire una piattaforma internazionale per lo scambio culturale nell'ambito delle ceramiche", ha affermato il presidente.

La banca genetica sarà realizzata in collaborazione con il Jingdezhen Imperial Kiln Institute, con la Peking University, con la Tsinghua University, con il Palace Museum e con lo Shanghai Institute of Ceramics che fa parte dell'Accademia delle Scienze cinese. (XINHUA)