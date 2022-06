Cina: 360 mln di yuan per aiuti contro le calamità

(XINHUA) - PECHINO, 11 GIU - La Cina ha stanziato ieri 360 milioni di yuan (53,74 milioni di dollari) in anticipo dai fondi centrali per i disastri naturali, allo scopo di aiutare i governi locali nel controllo delle inondazioni e per gli aiuti contro le calamità. Lo ha dichiarato oggi il ministero per la Gestione delle Emergenze.

Circa 340 milioni di yuan sono stati stanziati a favore di 12 suddivisioni meridionali a livello provinciale, tra cui Hunan, Guangxi e Guizhou, in modo da aiutarle nelle operazioni di ricerca e salvataggio, nel trasferimento delle persone colpite, nella gestione delle emergenze, nel rilevamento dei disastri secondari e nella riparazione delle case danneggiate.

I restanti 20 milioni di yuan sono stati assegnati alla provincia di Liaoning, nel nord-est della Cina, per risolvere il problema della siccità. (XINHUA)