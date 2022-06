Cina: 1,1 mln di persone sotto piogge e inondazioni

(XINHUA) - NANCHANG, 11 GIU - Più di 1,1 milioni di residenti nella provincia orientale cinese dello Jiangxi sono stati colpiti da piogge torrenziali e inondazioni dal 28 maggio fino alle 16.00 di ieri. Lo hanno reso noto le autorità locali.

La provincia ha iniziato il proprio intervento di emergenza di livello IV per il controllo delle inondazioni a partire dalle 18.00 di oggi, secondo il quartier generale provinciale per il controllo delle inondazioni e il soccorso in caso di siccità.

Il maltempo ha causato perdite economiche dirette per 2,65 miliardi di yuan (circa 400 milioni di dollari) dopo aver distrutto terreni agricoli e case. Circa 83.000 persone in totale sono state evacuate durante il periodo interessato dalle precipitazioni.

Il dipartimento meteorologico prevede che lo Jiangxi sarà interessato da una tempesta di pioggia che si sposterà da nord a sud dal 12 al 14 giugno, con forti acquazzoni in alcune aree.

(XINHUA)