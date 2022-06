Covid: 21 nuove infezioni locali a Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - Secondo le autorità locali, a Pechino sono stati individuati 21 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale nelle prime 15 ore di oggi.

Tutti i pazienti sono stati inviati agli ospedali designati per ricevere i trattamenti medici o restare sotto osservazione, ha dichiarato Liu Xiaofeng, vicecapo del centro di prevenzione e controllo delle malattie della municipalità di Pechino, in una conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio.

Da ieri fino alle 15.00 di oggi (ora di Pechino), è stato segnalato un cluster di 29 contagi collegati a un bar, ha aggiunto Liu.

Finora sono stati rintracciati un totale di 4.402 contatti stretti e 52 secondari delle persone coinvolte nel cluster infettivo del bar. I luoghi di intrattenimento come bar, internet cafè e karaoke nel distretto di Chaoyang, dove si trova il locale legato ai contagi, hanno sospeso l'attività, come ha dichiarato Yang Beibei, vicecapo del distretto.

Dal 22 aprile fino alle 15.00 di oggi, a Pechino sono stati segnalati 1.860 casi locali di Covid-19. (XINHUA)