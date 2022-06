Cina: sesto compleanno per un leopardo delle nevi

(XINHUA) - XINING, 10 GIU - Il più vecchio leopardo delle nevi allevato in cattività in Cina ha festeggiato oggi il suo sesto compleanno con un pasto speciale nella provincia di Qinghai, nel nord-ovest della Cina.

'Ao Xue' ha consumato un pasto a base di carne di montone e cavoli preparato dai membri dello staff dello Xining Wildlife Park, sull'altopiano del Qinghai-Tibet, mentre i suoi ammiratori hanno assistito alle attività in diretta streaming su tre piattaforme di social media, tra cui Douyin.

"Ao Xue, una femmina di leopardo delle nevi che ha compiuto sei anni oggi, è in buona salute", ha dichiarato Qi Xinzhang, vicecapo del parco. Quest'ultimo ha aggiunto che tali animali, che di solito vivono nelle regioni alpine a un'altitudine di oltre 3.500 metri, sono difficili da allevare in cattività a causa della sensibilità alla temperatura e all'umidità dell'ambiente, oltre alla scarsa resistenza a molti agenti patogeni comuni.

Nel 2010, il parco ha istituito il primo e unico centro di allevamento di leopardi delle nevi del Paese asiatico. Nel 2021, il parco è stato approvato come centro nazionale di ricerca scientifica a lungo termine per l'allevamento del leopardo delle nevi e la ricerca su questa specie sull'altopiano del Qinghai-Tibet.

Questi animali del massimo livello di protezione nazionale in Cina e sono considerati vulnerabili dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura. (XINHUA)