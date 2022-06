Cina: nello Yunnan una rara 'esplosione di farfalle' (2)

(XINHUA) - KUNMING, 10 GIU - Dall'apertura al pubblico nel 2010, la valle ha accolto più di 1,8 milioni di visitatori. Il governo della contea ha quindi introdotto norme per proteggere e gestire l'area e invitato esperti e studiosi a svolgere indagini scientifiche.

"Ho anche collaborato con questi esperti alla stesura di un libro di scienze sulla conservazione delle farfalle per gli studenti delle scuole elementari, con l'augurio che i bambini sviluppino una consapevolezza sulla biodiversità fin da piccoli", ha spiegato Yang.

"Le farfalle sono un dono della natura. Adesso, grazie al nostro allevamento e alla nostra protezione, ne esistono molte specie e l'ambiente ecologico sta migliorando", ha aggiunto Wu Ziwen, un allevatore locale. Altri abitanti dei villaggi locali sono diventati allevatori di farfalle come Wu, sperando di arricchirsi grazie al fiorente 'turismo delle farfalle'.

Hu Shaoji, ricercatore della Yunnan University, ha sollecitato maggiori sforzi nella ricerca scientifica sulla Butterfly valley, in modo da trasformare le numerose risorse della biodiversità in un valore ecologico ed economico per la popolazione locale. (XINHUA)