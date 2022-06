Cina-Europa: Covid si attenua, aumentano treni merci

(XINHUA) - JINAN, 10 GIU - I treni merci che connettono la provincia orientale cinese dello Shandong con i Paesi dell'Asia centrale e dell'Europa sono sempre più affollati, grazie alla ripresa della produzione in molte regioni e al miglioramento della situazione epidemica del Covid-19.

Liang Jihe, della China Railway Jinan Group Co., Ltd, afferma: "Con la ripresa del lavoro e della produzione nonché la crescente domanda di esportazioni, di recente, il volume dei treni merci Cina-Europa è aumentato".

Quest'ultimo ha poi aggiunto che il numero di treni 'Qilu' in partenza per l'Europa e l'Asia centrale ha registrato una forte ripresa dopo il calo annuale di aprile. Questi raggiungono ora 54 città in 23 Paesi lungo la Belt and Road.

Secondo Ma Chunbo, vice direttore generale della Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Logistics Co., Ltd, nei primi cinque mesi di quest'anno, i treni 'Qilu' hanno effettuato 751 viaggi tra Jinan, capoluogo della provincia dello Shandong, e le loro destinazioni estere, con un aumento del 3,6% rispetto all'anno precedente: "Abbiamo fornito servizi ferroviari personalizzati per aziende rinomate e per micro, piccole e medie imprese, contribuendo a stabilizzare la logistica internazionale e le catene industriali".

Dalla sua prima 'corsa' avvenuta a metà aprile, la Jinan Maisen New Material, una start-up che esporta prodotti chimici per l'edilizia, ha generato entrate per 3 milioni di yuan (circa 449.000 dollari) da cinque spedizioni di merci verso i Paesi europei avvenute tramite i treni Cina-Europa, come racconta il manager Li Yiwei.

Quest'ultimo continua: "Rispetto al trasporto marittimo e aereo, il servizio di treni merci Cina-Europa è piuttosto veloce e a prezzi ragionevoli", aggiungendo che l'elevata efficienza è vantaggiosa per i fatturati degli esportatori cinesi e degli importatori europei. (SEGUE)