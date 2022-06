Cina-Europa: Covid si attenua, aumentano treni merci (2)

(XINHUA) - JINAN, 10 GIU - Secondo Ma, i treni merci Cina-Europa aiutano le imprese commerciali dello Shandong a espandersi in Europa. Basti pensare che, dal loro lancio avvenuto nel 2018, i treni 'Qilu' avevano effettuato alla fine di aprile un totale di 5.000 viaggi.

"Tre o quattro anni fa, le esportazioni riguardavano soprattutto beni di prima necessità e indumenti, prodotti a basso valore aggiunto", spiega Xie Yuan, responsabile dello sdoganamento presso Sinotrans Jinan International Logistics Co., Ltd.

Tuttavia, negli ultimi due anni sono stati spediti all'estero più prodotti ad alto valore aggiunto, tra cui elettrodomestici, grandi attrezzature meccaniche e macchinari per l'incisione laser, oltre a prodotti agricoli di spicco.

Liu Ze, docente di economia presso la Scuola di Partito del Comitato Provinciale del Partito Comunista Cinese dello Shandong, afferma: "Nonostante gli ostacoli alla logistica globale e la contrazione del commercio internazionale a causa della pandemia, i treni 'Qilu' hanno garantito un'operatività stabile e approfondito la collaborazione commerciale tra lo Shandong e i Paesi della Belt and Road". (XINHUA)