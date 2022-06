Cina: dogane rafforzano screening per febbre dengue

(XINHUA) - PECHINO, 10 GIU - La General Administration of Customs cinese ha diramato un'allerta sulla trasmissione della febbre dengue dopo la sua diffusione in diversi Paesi.

Si tratta di una malattia trasmessa dalle zanzare che può causare febbre, emicrania, rossore cutaneo e può essere addirittura fatale.

Le dogane cinesi intensificheranno i controlli sul personale proveniente da Paesi e regioni in cui sono emersi casi di febbre dengue, tra cui Brasile, Singapore, Vietnam e Myanmar. Sugli aerei non dovrà essere rilevata la presenza di zanzare mentre le navi in cui è stata registrata la presenza del virus dovranno mantenere una distanza di almeno 400 metri al largo e restare lontano da altre imbarcazioni prima di aver debellato le zanzare.

Secondo l'ente, saranno soggetti alla disinfestazione dalle zanzare vettore del virus anche container, posta e altri articoli provenienti da questi Paesi e regioni, mentre i porti saranno liberati dagli sciami di zanzare.

La General Administration of Customs consiglia a coloro che accedono alle dogane di prendere precauzioni contro le punture di zanzara e di riferire agli addetti competenti se avvertono sintomi analoghi a quelli della febbre dengue. (XINHUA)