Cina: designer italiana incontra cultura cinese

(XINHUA) - CANTON, 10 GIU - Circa quattro anni fa, la designer industriale italiana Laura Mimini si è innamorata della Cina quasi subito dopo il suo arrivo. L'antica e ricca cultura orientale l'ha accolta con un calore che l'ha fatta sentire a casa.

Ora, Mimini è impegnata nell'allestimento di un nuovo ufficio a Foshan City, nella provincia meridionale del Guangdong. Con l'obiettivo di uno sviluppo a lungo termine in Cina, ha in programma di creare una nuova sede per portare il design italiano nel mercato cinese.

Mimini era solita farsi avvolgere dagli antichi monumenti europei, dai castelli e dalle cattedrali della città di Brescia.

Era affascinata dalla sensazione di essere circondata dall'arte e dalla storia: "sia l'Italia che la Cina sono note per la loro cultura e il loro patrimonio artistico. Questo Paese asiatico ha una lunga storia e vari elementi artistici diversi dall'Europa, il che è interessante per noi designer".

Prima di arrivare in Cina, Mimini e il suo ragazzo stilista sono andati in Australia nel 2017. Poi lei ha deciso di esplorare la Cina da sola su invito di Shunde, un antico distretto di Foshan. Tre mesi dopo, ha deciso di stabilirsi nel Paese per un periodo più lungo e ha chiesto al suo compagno di raggiungerla.

Stabilitasi nella Greater Bay Area di Guangdong-Hong Kong-Macao, una delle più importanti basi economiche e produttive della Cina, Mimini ha avuto altre opportunità di visitare fabbriche e parlare con i produttori.

Negli ultimi quattro anni, ha collaborato con varie aziende cinesi progettando l'aspetto o le funzioni di prodotti come articoli di cancelleria, set da tè e caschi.

La designer italiana ama viaggiare. Ha descritto il viaggio come un modo per esplorare e studiare. Ha visitato varie province cinesi tra cui il Gansu, l'Hunan, l'Heilongjiang e il Fujian. La varietà di tradizioni e di attrazioni culturali l'hanno entusiasmata: "la mia mente si è aperta completamente perché ho visto cose che non avevo mai visto prima. La Cina è un luogo meraviglioso per i designer, ricca di tesori".

Si è anche divertita a partecipare a varie fiere, dove si riuniscono le ultime novità del campo del design. L'anno scorso si è tenuta la 130ª edizione della China Import and Export Fair, o Fiera di Canton, sia online che in presenza e Mimini si è recata a Guangzhou per l'evento.

A volte la designer suona il basso elettrico con i suoi amici. Non è solo appassionata del suo lavoro, ma anche di pittura, di musica e di tutto ciò che riguarda l'arte. Ha anche suonato con alcuni musicisti cinesi che hanno un approccio "più delicato", che per lei rappresenta il modo giusto per comprendere la cultura cinese.

"La Cina ha un'atmosfera molto piacevole", ha spiegato la designer, "la mia speranza per il futuro è di poter crescere e avere successo qui con la mia azienda, collaborando con i cinesi e portando il design italiano in Cina". (XINHUA)