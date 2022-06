Cina: designer italiana incontra cultura cinese (2)

(XINHUA) - CANTON, 10 GIU - Si è anche divertita a partecipare a varie fiere, dove si riuniscono le ultime novità del campo del design. L'anno scorso si è tenuta la 130ª edizione della China Import and Export Fair, o Fiera di Canton, sia online che in presenza e Mimini si è recata a Guangzhou per l'evento.

A volte la designer suona il basso elettrico con i suoi amici. Non è solo appassionata del suo lavoro, ma anche di pittura, di musica e di tutto ciò che riguarda l'arte. Ha anche suonato con alcuni musicisti cinesi che hanno un approccio "più delicato", che per lei rappresenta il modo giusto per comprendere la cultura cinese.

"La Cina ha un'atmosfera molto piacevole", ha spiegato la designer, "la mia speranza per il futuro è di poter crescere e avere successo qui con la mia azienda, collaborando con i cinesi e portando il design italiano in Cina". (XINHUA)